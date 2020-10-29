«التعاون الخليجي»: نؤيد إجراءات السعودية كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها

أدان استمرار استهداف الحوثي للمدنيين عبر الطائرات المفخخة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، مساء الأربعاء، وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية وتأييده للإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مُدينًا استمرار الحوثيين باستهداف المدنيين في المملكة عبر الطائرات المسيّرات المفخخة.
وأشار الحجرف إلى أنَّ هذه الاعتداءات التي تستهدف السعودية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتمثل تهديدًا لأمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح أنَّ أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم في وجه الحوثيين في محاولاتهم المستمرة لزعزعة الأمن والسلم بالمنطقة.
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