السعودية اليوم / الصين تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بكين 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن85915 حالة، بما في ذلك 338 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80943 شخصا بعد شفائهم ، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

06:46ت م

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بكين 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 24 حالة لأشخاص قادمين من الخارج .وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن85915 حالة، بما في ذلك 338 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80943 شخصا بعد شفائهم ، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.// انتهى //06:46ت م0004

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