شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الداخلية: المشاهد المتداولة لحريق السودة غير دقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، بأن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل لحريق السودة في أبها لا تعبر عن الواقع وغير دقيقة. صرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، بأن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل لحريق السودة في أبها لا تعبر عن الواقع وغير دقيقة. وقال الشلهوب: " إن المشاهد التي تنتشر عبر السوشيال ميديا هي تصوير ليلي وتعطي تصور غير حقيقي " . وأضاف: " تمت السيطرة على الحريق؛ ولم يصب أي شخص بأذى، ورجال الدفاع المدني لديهم الكفاءة الكاملة للسيطرة على كافة الحوادث التي تمت مباشرتها " .

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