شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سائق تاكسي بالرياض يصور النساء وينشر مقاطع الفيديو على "تيك توك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتشر خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تم التقاطها لركاب داخل إحدى سيارات الأجرة عبر "تيك توك".

وتبين من مقاطع الفيديو أن السائق كان يصور النساء المتواجدات في السيارة في الخلف دون علمهن.

وأظهر الفيديو أن قائد المركبة يعمل في الرياض، وفقًا للطرقات التي ظهرت في الفيديو.

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وتفاعل المتابعون مع المقاطع مطالبين بالتوقف عن توفير مساحة للوافدين للعمل في هذه الأعمال .

وحتى الأن لم تعلق الجهات الرسمية بالتأكيد أو النفي للواقعة وهل وقعت بالفعل بالرياض أم خارج المملكة، وسنوافيكم بالتفاصيل.