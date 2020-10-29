أخبار السعودية اليوم.. «التحالف» يعترض ويدمر مفخخات حوثية باتجاه المملكة.. وهزة أرضية بخميس مشيط

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من صد واعتراض وتدمير عدة طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإلى التفاصيل:

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه جازان ونجران

صرح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بجازان ونجران.

التحالف: تدمير 6 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

صرح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير (6) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال، وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 16/3/1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23/3/1442هـ.

تعرف على شروط التسجيل في وظيفة رتبة جندي بالمديرية العامة للجوزات

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن الشروط اللازمة للقبول والتسجيل على على رتبة (جندي) العامة للجوازات، عبر بوابة (أبشر - توظيف)، وتتمثل في أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية و أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

بنك التنمية الاجتماعية يكشف الإجراءات المتبعة عند التعثر عن السداد

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، الإجراءات المتبعة حال تعثر العميل عن سداد القرض أو إلتزاماته تجاه البنك، مؤكدًا أنه إذا تعثر العميل عن السداد لشهرين متتالين أو منفصلين ولم يكن موظفًا حكومي أو يالقطاع الخاص يجب إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة ، ويتم استقطاع القسط الشهري منه كضامن.

«المساحة الجيولوجية» تكشف سبب الهزة الأرضية قرب خميس مشيط

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عند الساعة ١٤:٥٦:٠٧ اليوم, هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر، وبعمق يصل إلى 2.5 كيلومترات، وذلك جنوب محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بعشرة كيلومترات.

في رقم تاريخي جديد.. أكثر من 27 ألف تمويل عقاري جديد للأفراد في سبتمبر بنمو 66%

سجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد العقود بنحو 208.505 عقد بقيمة تجاوزت 96.7 مليار ريال مُقدمة من جميع الممولين من مصارف وشركات تمويل عقاري، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

Advertisements

«الزكاة والدخل» و«الإسكان» تحدثان آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه وبالتعاون مع وزارة الإسكان، قد تم توحيد إجراءات العمل فيما يخص الاستفادة من مبادرة تحمُّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن، دون حاجة إلى سداد مبلغ الضريبة إلى الهيئة، ثم استرداده لاحقًا من وزارة الإسكان، وذلك بفضل الربط الإلكتروني بين الجهتين.

«الزكاة والدخل» تعلن آلية الاستفادة من الإعفاء الضريبي عن المسكن الأول

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آلية الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين، وحددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الخطوات والإجراءات اللازمة للمشتري والبائع للاستفادة من تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول.

حريق يلتهم أعشابًا وحشائش في منطقة جبلية بالسودة

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، مساء اليوم الأربعاء، عمليات احتواء وإخماد حريق اندلع في أعشاب وأشجار في مركز السودة، وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر «تويتر»: «مدني عسير يباشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة».

مواطن يستغل زوجته بعد استقدامها كعاملة و«حقوق الإنسان» تتفاعل

تفاعلت هيئة حقوق الإنسان، مع قضية طرفها مواطن استغل امرأة غير سعودية تزوجها بعد إحضارها كعاملة، ومع أول خلاف أبلغ عنها كعاملة متغيبة، جاء ذلك، في بيان للهيئة، أكدت خلاله أنها المواطن استغل جهل مواطنة غير سعودية وجهل أسرتها بأنظمة المملكة، فأحضرها كعاملة منزلية وتزوجها وأبلغ عنها باعتبارها متغيبة في أول خلاف بينهما وسلبها طفلها.

«الصحة» تدرب 89 طبيب سكّر بالتعاون مع جامعة هارفارد

أنهت وزارة الصحة تدريب 89 طبيب سكّر (من مراكز السكر ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات في جميع مناطق المملكة) ضمن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومركز جوسلين للسكر التابع لكلية الطب في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تسعى الصحة من هذه البرامج التدريبية إلى تطوير ورفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية لمرضى السكر.

«الخضيري» يحذر من عادة غذائية تُسبب أضرارًا صحية

حذَّر العالم المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، »من المبالغة والإسراف في تناول الأطعمة، حفاظا على صحة الجسم، وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن القاعدة المهمة للصحة؛ هي تناول كل شي بمقدار بسيط وبإعتدال، أما أن تتناول بعض الأكلات بكميات عالية وبمبالغة فقد يكون؛ فهذا هو سبب بعض الضرر الصحي الذي يأتي بعد عدة سنين من إهمال الصحة والتهاون بنوعية وكمية بعض انواع الأكل وبالذات الأغذية الدسمة والمصّنعة، مستشهدًا بالآية الكريمة: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا».

«الأرصاد» عن طقس الخميس: غيوم وضباب بعدد من مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الخميس، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية

أخبار السعودية اليوم.. تعليق من «التعليم» حول تعطل منصة مدرستي .. و«الصحة» تزف خبرًا سارًّا بشأن إصابات كورونا بالمملكة

