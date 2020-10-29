السعودية اليوم / أمانة الجوف تعلن تمديد فترة استقبال العطاءات لـ 43 فرصة استثمارية



سكاكا 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت أمانة منطقة الجوف عن تمديد فترة استقبال العطاءات عبر بوابة الاستثمار البلدي فرص للمنافسة على 43 فرصة استثمارية متنوعة الإعلان عنها للمؤسسات والمستثمرين يوم الاثنين 12/01/1442هـ.

وأوضحت الأمانة أنه تم تمديد فترة استلام العطاءات لستة فرص استثمارية من ضمنها مدينة ترفيهية متكاملة وفندق 3 نجوم حتى 22 ربيع الثاني المقبل، و4 فرص حتى يوم 15 من ذات الشهر، كما تم تمديد استقبال العطاءات لـ 19 فرصة استثمارية تشمل لوحات دعائية وصرافات آلية إلى يوم 8 ربيع الثاني المقبل، و11 فرصة استثمارية من ضمنها سكن عمال وأكشاك حتى الأول من الشهر ذاته.

وكانت الأمانة قد أعلنت في وقت سابق عن طرح الفرص الاستثمارية، ودعت الراغبين في الاطلاع وشراء الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات إلى زيارة الموقع الإلكتروني (بلدي) أو من خلال تطبيق (فرص) عبر الجوال.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان إن التمديد يأتي حرصاً من الأمانة على إتاحة الفرصة لكافة المستثمرين والمؤسسات الوطنية للاستفادة من الفرص المطروحة، مضيفاً أن الأمانة حريصة على طرح جميع المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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04:09ت م

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