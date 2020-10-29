السعودية اليوم / برلمانيون أفارقة يطالبون بإلغاء ديون القارة السمراء قصد مواجهة التداعيات الناجمة عن كورونا



داكار 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أطلق رؤساء برلمانات نيجيريا ورواندا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا والسنغال اليوم، مبادرة لإلغاء ديون القارة الإفريقية بهدف مساعدة دول القارة على مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة

وأكد رؤساء البرلمانات في بيان صدر عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو، على ضرورة إعادة النظر في العلاقات الدولية من أجل إيجاد محاور جديدة لتبادل وجهات النظر والتكافل عبر الحوار والتفاهم والتآزر بصورة أكثر إنصافا واتزانا.

وأوضح البيان، أن المبادرة تتسق تماما مع النداء الذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال من أجل تخفيف أعباء ديون القارة، مشيرا إلى أن رؤساء برلمانات الدول السبع التي شاركت في الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تبنوا خطة عمل واستراتيجيه للترويج لهذه المبادرة لدى الشركاء والمانحين الدوليين.

وأشار المصدر، إلى أن خطة العمل هذه تتضمن تعهدا رسميا بضمان توجيه موارد الديون الإفريقية الملغاة، إلى القطاعات الاجتماعية الاقتصادية ذات الأولوية والتي من المحتمل أن تُحسن الظروف المعيشية لأبناء الدول الأفريقية.

//انتهى//

03:23ت م

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داكار 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأطلق رؤساء برلمانات نيجيريا ورواندا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا والسنغال اليوم، مبادرة لإلغاء ديون القارة الإفريقية بهدف مساعدة دول القارة على مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19(.وأكد رؤساء البرلمانات في بيان صدر عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو، على ضرورة إعادة النظر في العلاقات الدولية من أجل إيجاد محاور جديدة لتبادل وجهات النظر والتكافل عبر الحوار والتفاهم والتآزر بصورة أكثر إنصافا واتزانا.وأوضح البيان، أن المبادرة تتسق تماما مع النداء الذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال من أجل تخفيف أعباء ديون القارة، مشيرا إلى أن رؤساء برلمانات الدول السبع التي شاركت في الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تبنوا خطة عمل واستراتيجيه للترويج لهذه المبادرة لدى الشركاء والمانحين الدوليين.وأشار المصدر، إلى أن خطة العمل هذه تتضمن تعهدا رسميا بضمان توجيه موارد الديون الإفريقية الملغاة، إلى القطاعات الاجتماعية الاقتصادية ذات الأولوية والتي من المحتمل أن تُحسن الظروف المعيشية لأبناء الدول الأفريقية.//انتهى//03:23ت م0250

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.