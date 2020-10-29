السعودية اليوم / السنغال تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 15 ألفًا و 582 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات عند322 حالة وفاة.

// انتهى //

02:55ت م

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دكار 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال ال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 15 ألفًا و 582 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات عند322 حالة وفاة.// انتهى //02:55ت م0248

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