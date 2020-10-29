السعودية اليوم / مصر تسجل 153 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة



القاهرة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 153 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و 6234 حالة وفاة.

//انتهى//

02:32ت م

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القاهرة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 153 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 90 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99174 حالات حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و 6234 حالة وفاة.//انتهى//02:32ت م0246

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