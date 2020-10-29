السعودية اليوم / رئيس بلدية القريات يدشن "برنامج الرقابة عن بُعد"



القريات 11ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28أكتوبر 2020 م واس

دشن رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، برنامج " الرقابة عن بُعد " على المطاعم والمراكز التجارية في مرحلته الأولى، والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة والأجهزة الإلكترونية الحديثة .

وتابع المهندس الشمري بعض الملاحظات في المطاعم والمراكز التجارية عبر الكاميرات، ووجه على الفور من مركز العمليات الفرق الميدانية ببعض الإرشادات والنصائح التي من شأنها تقديم الأفضل والأميز في خدمة المواطن والمقيم، مستمعاً لشرح واف من المشرف على إدارة الرقابة الشاملة سلمان الشرعان عن البرنامج وكيفية العمل والتنسيق مع المراقبين المختصين بالميدان لإنهاء الملاحظات ورصد المخالفات .

// انتهى //

02:15ت م

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