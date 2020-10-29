محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 8,752,794 والوفيات 225,985 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً، كشفت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 8,752,794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 225,985 حالة وفاة.

أمريكا تسجل 72,183 إصابة جديدة بكورونا و901 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً، كشفت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 8,752,794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 225,985 حالة وفاة.

Advertisements 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 01:46 AM إجمالي الإصابات بلغ 8,752,794 والوفيات 225,985 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 8,752,794 والوفيات 225,985 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً، كشفت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 8,752,794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 225,985 حالة وفاة.

، أمريكا تسجل 72,183 إصابة جديدة بكورونا و901 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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