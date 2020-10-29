شكرا لقرائتكم خبر عن الإنسان أولا...ممارسون صحيون لـ اليوم: قرار الـ 500 ألف «علامة فارقة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد ممارسون صحيون، أن قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد من العاملين في القطاع الصحي يعد علامة فارقة تستحق التوقف أمامها لما لها من الأثر البالغ في نفوس الجميع وخاصة ذوي المتوفين، مشيرين إلى أن المملكة تعد الدولة الوحيدة في العالم التي دعمت جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصحة ومنسوبوه.

كما أكدوا أن القرار ليس بمستغرب على الوطن وقيادته، إذ انتهجوا دوما الوقوف إلى جوار من يعيش على هذه الأرض الطاهرة من مواطنين ومقيمين في جميع قطاعات الدولة في كافة الأزمات.

تقدير «القيادة» لتضحيات رجال الصحة

قالت استشاري الأمراض المعدية في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة د. سناء الرحيلي:

لقد ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تضحيات رجال الصحة بهذا القرار، والذي يشمل أهالي كل الأطباء ممن ضحوا بحياتهم في مكافحة الفيروس دون تمييز سواء كان في قطاع خاص أو عام، سعوديا أو مقيما، مما يعبر عن تقدير واحترام القيادة الحكيمة للتضحيات الكبيرة التي يقدمها العاملون في القطاع الصحي ودعم أسرهم التي عانت معهم وفقدتهم في محاربة المرض.

استمرار لدعم القيادة للقطاع

أوضح مدير صحة القنفذة د. أحمد العمري، أن القطاع الصحي يحظى باهتمام بالغ في المملكة منذ عقود، مستطردا: ولكن خلال أزمة جائحة كورونا كان هناك اهتمام أكبر ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي أولت اهتمامها بالمواطن والمقيم على حد سواء وكانت داعما وعونا لكافة العاملين في القطاع الصحي بشكل عام، وهذه اللفتة لذوي المتوفين من القطاع الصحي بفيروس كورونا علامة فارقة تستحق التوقف، لتوجيه الشكر لقيادتنا.

القرار يعزز الشعور بالمسؤولية

ذكر أخصائي العلاج الطبيعي بقسم التأهيل الطبي بمجمع الملك عبدالله الطبي، يوسف الغامدي أن القيادة الرشيدة لها دور ريادي مع القطاع الصحي بشكل عام منذ القدم، تجلى هذا الدور مع جائحة كورونا حيث حظي بدعم قوي ماديا ومعنويا مما كان له أعظم الأثر، مضيفا: ولهذه اللفتة الأبوية الحانية أثر كبير في نفوس جميع العاملين في القطاعات الصحية من دولة عظيمة تعتبر الوحيدة بالعالم التي جعلت الإنسان وسلامته مقدفي مة أولوياتها.

تأكيد لدور الكادر الصحي الفعال

أكد استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية العميد طبيب خالد الغامدي، أن القرار ليس بمستغرب على حكومة المملكة الرشيدة وتقدير قادتها للدور الفعال الذي يقوم به الكادر الصحي سواء الحكومي أو الخاص، مقدما الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله .

إجراءات المواجهة السعودية الأولى في العالم

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شددت أستاذ مساعد واستشاري طب الأعصاب والتصلب المتعدد والأمراض العصبية المناعية المركزية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. فوزية الشمراني، على أن إقرار مجلس الوزراء، صرف مبلغ وقدره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، وسعوديا كان أم غير سعودي، يأتي امتدادا لدعم الدولة لكافة القطاعات بما فيها القطاع الصحي الذي كان في واجهة الحرب على فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه شكر وعرفان من هذه القيادة السخية لما قدمه الكادر الصحي طيلة الفترة الماضية.

وأوضحت الشمراني، أن القطاع الصحي في المملكة يحظى باهتمام ورعاية بالغة الأثر، من أعلى هرم القيادة العليا تدرجا بمعالي الوزير واستمرارا إلى مدراء المديريات وكافة المجالات الصحية على مستوى المملكة، مؤكدة أن ما تقدمه المملكة من أجل حماية صحة الإنسان لا يقارن بأي دولة على مستوى العالم، حيث إن المملكة كانت الرقم الأول في مواجهة الفيروس والتكفل بعلاج وفحص المواطن والمقيم على نفقتها الخاصة، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات والالتزامات خلال الجائحة، كذلك إعادة المقيمين إلى بلدانهم أسوة بالطلبة السعوديين القادمين من الخارج، وجميع هذه القرارات تؤكد أننا نعيش في السعودية العظمى.

صحة الإنسان أولوية الدولة

أشارت مدير البرامج الوطنية بتجمع الشرقية الصحي د. هدى مهيني إلى أن القيادة الرشيدة وضعت صحة المواطن والمقيم في مقدمة أولوياتها وقدمت الكشف والعلاج بالمجان للجميع دون استثناء، وهذه المواقف وغيرها من مواقف الدعم ليست بمستغربة على القيادة الرشيدة التي سخرت جميع مواردها لحماية الجميع وعلاج الجميع سواء على أرض الوطن أو خارجها، إضافة إلى دعمها اللامحدود للقطاع الصحي ومنسوبيه في جميع أنحاء المملكة.

فحوصات احترافية واختبارات مجانية

قالت استشارية أمراض في الرأس والرقبة بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض د. هنادي فطاني، إنه منذ بداية الجائحة سعت وزارة الصحة لتوفير كافة الفحوصات الاحترافية والاختبارات المجانية ودعمت البحوث لاكتشاف أسباب الفيروس وعلاجه.

رئيس «حقوق الإنسان»: درس جديد للعالم

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد العواد، قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب كورونا من السعوديين وغير السعوديين، تأكيد جديد على رعاية الدولة لكل من يقيم فيها على حدٍ سواء.

وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» أن حماية الدولة ورعايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم، درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان أولا.

مدير «صحة» الشرقية: تجسيد معنى الرعاية والشمولية

قال مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، إنه منذ انتشار فيروس كورونا، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، بتقديم العلاج المجاني لجميع المواطنين والمقيمين، وحتى مخالفي نظام الإقامة، مستطردًا: واليوم فإن قرار خادم الحرمين الشريفين بتعويض 500 ألف ريال لذوي المتوفين العاملين في القطاع الصحي سعوديًا كان أم غير سعودي، ليؤكد معنى الرعاية وشمولية المبدأ، تجلى فيها حرص خادم الحرمين الشريفين على رفعة هذا الوطن وعزة مواطنيه وكل مَن يعيش على أرضه، من خلال توجيهاته ومتابعته وجهوده لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه المواطن والمقيم على هذه الأرض الطاهرة، ودعم كل ما يعزز تطورها وتقدمها والنهوض بها في كل الاتجاهات والمجالات، وفقًا لكتاب الله وسُنّة نبيه «صلى الله عليه وسلم»، والثوابت الراسخة للدولة، التي أسّسها المغفور له «بإذن الله»، الملك عبدالعزيز وسار عليها أبناؤه من بعده.

وأضاف: بدورنا نحن منسوبي صحة الشرقية نتقدّم بالشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة على بادرة الوفاء، وعلى ما يحظى به القطاع الصحي من أولوية واهتمام.