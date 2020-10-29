شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الثالثة.. 10 آلاف معتمر في 6 فترات باليوم الواحد والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين د. عمرو المداح، أن الوزارة جندت جميع إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة الزوار في أجواء آمنة وصحية.

أنظمة استثنائية

وأوضح د. المداح، خلال اللقاء التعريفي بأنظمة العمرة الاستثنائية والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن عملية حجز مواعيد العمرة والزيارة، بالمرحلة الثالثة تتم عبر حجز 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، ويكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.

تأمين شامل

وقال إن باقة معتمري الخارج المتكاملة، تشمل تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة على الخطوط السعودية، حسب الطاقة التشغيلية وبالإجراءات الاحترازية، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وخدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، بالإضافة إلى النقل للحرمين للمناسك والصلوات باستخدام المركبات المهيأة بمعايير النقل الصحي الآمن، وخدمة الإسكان في دور الإيواء المصنفة 3 نجوم فأكثر والواقعة في المنطقة المركزية، ثم خدمة العمرة الآمنة، والإرشاد والتوجيه، فالخدمات الخاصة التي تلزم بالتأمين الشامل.

جودة عالية

وأشار إلى أن آلية تنظيم عمرة الخارج تتطلب إجراءات محددة منها تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوق باقات العمرة المتاحة، ومكون باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.

منصات تسويق

وبين أن النموذج التشغيلي يرتكز على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية المحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات «B2B»، وبروتوكولات العمرة والتصنيف النوعي والكمي للخدمات وضوابط تقديمها.

مراجعة دورية

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ولفت إلى أن وزارتي الحج والعمرة والصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها صنفوا الدول التي يقدم منها المعتمرون إلى مستويات تتم مراجعتها بشكل دوري بما يستجد في مستوى تطور فيروس كورونا «كوفيد-19» فيها.

ضوابط واشتراطات

وأبان أن بروتوكول استحقاق العمرة، سمح للفئة العمرية من 18 سنة إلى 50 سنة بالقدوم إلى العمرة من الخارج، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، مع تقديم شهادة فحص «PCR» بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت القدوم إلى المملكة. مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق «اعتمرنا»، وحجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.

مكونات إلزامية

وبين أن المكونات الإلزامية لباقة الخدمات تشمل حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع «3» وجبات Full Board خلال مدة الاعتزال الصحي، و3 أيام بحد أقصى، والنقل بين المنافذ والسكن، والتأمين الشامل، وخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائد مرشد لكل مجموعة.

بروتوكولات صحية

يذكر أن المراحل الأربع للعودة الآمنة لقطاع العمرة والزيارة، بدأت بتاريخ 17 صفر 1442هـ، بالسماح بالعمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وبنسبة 30% أي 6000 معتمر من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، ثم المرحلة الثانية التي بدأت في الأول من ربيع الأول، وسمحت بالعمرة والزيارة والصلوات بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

الطاقة التشغيلية

وتبدأ المرحلة الثالثة 15 ربيع الأول الحالي وتسمح بالعمرة والزيارة والصلوات من داخل المملكة ومن خارجها تدريجيا وبنسبة 100% من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة بالسماح بالعمرة والزيارة والصلوات من داخل المملكة وخارجها وبنسبة 100% من الطاقة التشغيلية الطبيعية.