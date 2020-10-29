شكرا لقرائتكم خبر عن «برج الخبر».. تفاصيل أصعب 3 ساعات لتحديد موقع مصاب تحت الأنقاض والان نبدء بالتفاصيل

روى المواطن مشاري المطيري، أحد الناجين من انهيار برج الخبر، تفاصيل اللحظات العصيبة التي قضاها تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن رجال الدفاع المدني توصّلوا لموقعه بعد نحو 3 ساعات من التواصل معهم عبر الهاتف، فضلًا عن تعاملهم مع الناجين باحترافية عالية، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وقال المطيري لـ«اليوم»: إنه أوقف سيارته في مواقف البرج «القبو»، الساعة 11:04 صباحًا، وقطع مسافة 100 متر للدخول للبرج عن طريق السلم، ثم حدث الانهيار، وفوجئ بسقوط السقف دون سابق إنذار.

وأضاف أن الانهيار حدث في جزء من الثانية، موضحًا أنه شعر بهزة شديدة، ثم حدث الانهيار بشكل مفاجئ وسريع.

وتابع: علمت منذ يومين أنني فقدت الوعي من الساعة 11:05 حتى 11:45، عندما كنت أحاول الاتصال بأي شخص أو إرسال فيديو عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات».

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وأوضح المطيري أنه واجه صعوبة في تحديد الموقع، خصوصًا كونه داخل الأنقاض، مؤكدًا تعامل الدفاع المدني بكفاءة عالية مع الحدث، لتحديد موقعه.

وقال إنه جرى تحديد الموقع بعد نحو ثلاث ساعات تقريبًا، ونزل رجال الدفاع المدني إليه، وبدأوا بالسؤال عن صحته، وإذا ما كان يشعر بكسور في جسمه أم لا، وحركوا أطرافه، بالإضافة إلى سؤاله عما إذا كان يعاني من نزيف، أو أي أعراض أخرى، حتى يتم إمداده بالطعام والمشروبات داخل الأنقاض.

وأضاف المطيري أنه تلقى اتصالًا من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، للاطمئنان على صحته، مقدمًا الشكر لسموه على رعايته واهتمامه الكبير بالمواطنين والمقيمين وتقديم كافة أوجه الرعاية للجميع على حد سواء.

وأشار إلى أنه، بفضل الله، ثم بجهود رجال الدفاع المدني ومهاراتهم العالية، تم الإنقاذ، الذي جرى باحترافية شديدة، فضلًا عن كفاءة الأدوات والمعدات التي يملكها «الدفاع المدني».