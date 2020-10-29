شكرا لقرائتكم خبر عن 813 جلسة إلكترونية بـ«إدارية» الرياض والان نبدء بالتفاصيل

بلغت الجلسات القضائية الإلكترونية بالمحكمة الإدارية بالرياض خلال الفترة من 1-5/‏1442/3هـ، 813 جلسة، والدعاوي المقيّدة 299 دعوى، والمنجزة 162 دعوى.

وأوضح التقرير الإحصائي لديوان المظالم عن نتائجه ومؤشراته القضائية، لعموم المحاكم، أن نسبة الإنجاز من حجم العمل في المحكمة الإدارية بعرعر بلغت 24%. فيما سجلت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة 301 في عدد الطلبات المنجزة خلال أسبوع. وبلغت نسبة الإنجاز من حجم العمل في محكمة الاستئناف بعسير 28%. وكشفت المؤشرات والنتائج التطور التقني الإلكتروني للأعمال القضائية بديوان المظالم، والتي أسهمت بشكلٍ ملموس وواضح في قياس الأهداف المرسومة للعمل القضائي بالمحاكم، وتحسين جودته وضبط مخرجاته على نحوٍ إلكتروني يضمن استدامة الإنجاز وتطويره.

يُذكر أن ديوان المظالم أنجز العديد من المبادرات التقنية والخدمات الإلكترونية ضمن خطته الإستراتيجية 2020، التي أسهمت في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتيسير إنجاز محاكم الديوان للدعاوى، وسرعة الفصل فيها بجودة عالية، وتأتي هذه التحولات والمبادرات الإلكترونية التي تحققت للقضاء الإداري؛ بدعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في تذليل العقبات كافة، وتطوير القضاء الإداري بما يحقق العدالة، وينجز أعمالها بأساليب تقنية متطورة.