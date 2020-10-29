شكرا لقرائتكم خبر عن دعم 28 ألف متضررة من العنف الاجتماعي باليمن والان نبدء بالتفاصيل

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - عبر الاتصال المرئي - أمس، اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن، تستفيد منها 28،640 امرأة.

وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن من خلال مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني، يستفيد من الاتفاقية 28,640 امرأة في محافظات: عدن، شبوه، لحج، المهرة، مأرب، حضرموت.

وقّع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق إب باترسون.