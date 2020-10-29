شكرا لقرائتكم خبر عن دمج مياه المدينة المنورة وتبوك أول نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الشركة أن إعلان الدمج يأتي وفق جدول زمني معتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية، ورفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا.
وأوضحت أنها بدأت مرحلة التخطيط والإعداد للتنفيذ منذ عام 2018، وفق مشروعَين، الأول يتضمن توحيد الإدارات العامة لخدمات المياه على مستوى المملكة، واندماجها مع شركة المياه الوطنية، والثاني يتضمن ترسية عقود إدارة وتشغيل وصيانة كل قطاع من القطاعات الستة لفترات زمنية تمتد من 5 إلى 7 سنوات.
وبينت أنه جرى خلال العامين الماضيين الإعداد لذلك من خلال تأهيل تحالفات محلية وعالمية، وسيتم توقيع تلك العقود بالتزامن مع مراحل دمج وتوحيد القطاعات الستة لتحقيق تكاملية التنفيذ. وأضافت إن هذه العقود تُعدُّ إحدى الركائز المهمة لتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية.
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