شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي إطلاق البرنامج الجديد عقب الانتهاء من الاستطلاع الشامل، الذي أجرته «كاوست» مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والغرف التجارية في جدة والرياض والدمام، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، الذي شمل مسح 500 منشأة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء المملكة. وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة أكثر من 99 % من القطاع الخاص، تساهم بنحو 28.7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد الدور الكبير، الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتعزيز توجه الحكومة نحو اقتصاد متنوع ومزدهر.
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