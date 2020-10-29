شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 6 طائرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن استمرار جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.
وبين «المالكي» أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي «مأرب» و«الجوف».
وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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