شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك خالد الثاني شرق أوسطيا في الاعتماد الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن «المغلوث» أن تحقيق الإنجاز العالمي يعزز موقع المطار الإستراتيجي عالميًا، مشيرًا إلى أن مطارات الرياض حرصت منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية لبعض الفئات المستثناة، على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وفقًا لتوجيهات هيئة الطيران المدني ووزارة الصحة.
ويُعدّ مجلس المطارات الدولي «ACI» الذي يمنح شهادة الاعتماد الصحي للمطارات الدولية، منظمة غير ربحية تعنى بإدارة وتشغيل المطارات وتعزيز التعاون بينها وبين منظمات الطيران العالمية، ويضم المجلس 575 عضوًا يديرون أكثر من 1633 مطارًا في 179 دولة حول العالم.
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