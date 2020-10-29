شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك خالد الثاني شرق أوسطيا في الاعتماد الصحي والان نبدء بالتفاصيل

حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، على شهادة الاعتماد الصحي (Airport Health Accreditatio (AHA الممنوحة من قِبَل مجلس المطارات الدولي «ACI» كثاني مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد، وذلك من خلال تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة «كوفيد- 19»، للتأكد من صحة وسلامة العاملين والمسافرين عبر المطار. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض م. محمد المغلوث، أن الشهادة جاءت نتيجة تطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة انتشار الفيروس، تأكيدًا على جهود الشركة في توفير أفضل الوسائل لتقديم تجربة سفر آمنة وصحية.

وبيّن «المغلوث» أن تحقيق الإنجاز العالمي يعزز موقع المطار الإستراتيجي عالميًا، مشيرًا إلى أن مطارات الرياض حرصت منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية لبعض الفئات المستثناة، على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وفقًا لتوجيهات هيئة الطيران المدني ووزارة الصحة.

ويُعدّ مجلس المطارات الدولي «ACI» الذي يمنح شهادة الاعتماد الصحي للمطارات الدولية، منظمة غير ربحية تعنى بإدارة وتشغيل المطارات وتعزيز التعاون بينها وبين منظمات الطيران العالمية، ويضم المجلس 575 عضوًا يديرون أكثر من 1633 مطارًا في 179 دولة حول العالم.