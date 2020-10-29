شكرا لقرائتكم خبر عن 433 متعافيا من كورونا.. و58 ألف فحص مخبري جديد والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 416 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 346.047 حالة، من بينها 8149 «نشطة» لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 769 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 332.550 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المسجلة وعددها 416 حالة منها 41 % إناثا، و59 % ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 10 %، والبالغين 86 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 5348 حالة، بإضافة 19 وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء 58.561 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب»، عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.