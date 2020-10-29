شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: رصدنا قصورا في خدمات ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة حقوق الإنسان، إنها رصدت عددا من أوجه القصور في مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وذلك خلال متابعتها لجهود تمكين هذه الفئة وإدماجها في المجتمع. وبينت المتحدث الرسمي باسم الهيئة نورة الحقباني، أن هناك بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالعناية بذوي الإعاقة بشكل أفضل عند سفرهم أو ممارستهم لحياتهم اليومية، وهو ما يجعلنا جميعاً أمام مسؤوليات أكبر أمام تمكينهم من حقوقهم.

وأضافت: إن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كافة المجالات عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين. وأكدت «الحقباني» أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية، ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن التي تضمن دمج هذه الفئة من خلال المعايير والمتطلبات والوصول الشامل.