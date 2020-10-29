شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: رصدنا قصورا في خدمات ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت: إن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كافة المجالات عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين. وأكدت «الحقباني» أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية، ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن التي تضمن دمج هذه الفئة من خلال المعايير والمتطلبات والوصول الشامل.
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