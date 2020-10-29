شكرا لقرائتكم خبر عن %46 توطينا بـ«الأجهزة الكهربائية» في نجران والان نبدء بالتفاصيل

بلغت نسبة التوطين في نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمنطقة نجران 46%، فيما تتابع لجنة توطين الوظائف التأكد من تطبيق القرارات، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين. وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأمين لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن اللجنة نفذت جولات ميدانية على محالّ ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالمنطقة للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وتم خلال الجولة حصر 60 محلاً، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 103 موظفين سعوديين، منهم موظفتان سعوديتان تعملان بالنشاط، فيما رصدت 124 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات.

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