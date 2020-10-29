شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليونا لمعالجة مياه الصرف بصامطة والان نبدء بالتفاصيل

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، مشروع تشغيل وصيانة معالجة مياه الصرف الصحي والشبكات بمحافظة صامطة، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 18.507.020 ريالًا. واستمع لشرح مفصّل عن المشروع الذي يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها.

ووقف م. الفضلي ميدانيًا على سير أعمال مكافحة نواقل المرض بمركز القفل التابع للمحافظة، مطلعًا على الجهود والمهام التي تقوم بها الفرق الميدانية العاملة في مجال رش البعوض ونواقل المرض من خلال مصائد البعوض وردم المستنقعات.

وفي محافظة الدرب، زار الوزير الفضلي، أمس، متنزه السدر البري، واستمع خلال الجولة لشرح عن المتنزه الذي تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 19.190.229 كيلو مترًا، ويستهدف زراعة 200000 شجرة سدر، زُرعت منها 1000 شتلة سدر، وذلك بهدف المحافظة على بقاء الغطاء النباتي وحمايته من التصحر والمساهمة في جعل الأرض خضراء.