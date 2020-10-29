شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 113 متطوعا لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، أمس الأول، دورات تدريبية هادفة إلى تأهيل منسوبيها ومنسوبي الجهات التطوعية المشاركة في تقديم الخدمات بالمسجد الحرام وتدريبهم على كيفية التعامل مع زوار وقاصدي المسجد الحرام من مصلين ومعتمرين.

وتشرف الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالتنسيق مع الإدارات في المسجد الحرام على عملية استقبال 113 متطوعًا وتوزيعهم في جميع مواقع الحرم، بداية من وصول الزوار إلى ساحات المسجد الحرام حتى توجيههم إلى المواقع المخصصة لهم في مسارات محددة خاصة بالمصلين والمعتمرين. وتتنوّع مهام المتطوعين بين التنظيم والحرص على التباعد الاجتماعي.