شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 113 متطوعا لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وتشرف الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالتنسيق مع الإدارات في المسجد الحرام على عملية استقبال 113 متطوعًا وتوزيعهم في جميع مواقع الحرم، بداية من وصول الزوار إلى ساحات المسجد الحرام حتى توجيههم إلى المواقع المخصصة لهم في مسارات محددة خاصة بالمصلين والمعتمرين. وتتنوّع مهام المتطوعين بين التنظيم والحرص على التباعد الاجتماعي.
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