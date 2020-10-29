متحدث الداخلية: نهيب بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهاب المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة.

وقال الشلهوب، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “3 إثيوبيين وراء حريق جبل غلامه في محافظة تنومة بمنطقة عسير”.

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وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إلى أن المشاهد التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لـ حريق السودة غير دقيقة.

حريق جبل غلامة:

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غلامة الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريبًا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

تحديد هوية الجناة:

وقادت التحريات الأمنية- بفضل الله- إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها حريق جبل غلامة وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تحذر مخالفي نظام أمن الحدود- في الوقت ذاته- بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.



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