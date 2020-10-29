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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكُّن مدني عسير من السيطرة على حريق السودة دون إصابات حتى الآن -ولله الحمد-، فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع.
وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير قد باشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.
مدني عسير يسيطر على "حريق السودة".. ولا إصاباترائد القرفي الخليج 365 2020-10-29
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكُّن مدني عسير من السيطرة على حريق السودة دون إصابات حتى الآن -ولله الحمد-، فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع.
وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير قد باشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
01:18 AM
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
02:45 AM
فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكُّن مدني عسير من السيطرة على حريق السودة دون إصابات حتى الآن -ولله الحمد-، فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع.
وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير قد باشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.
، مدني عسير يسيطر على "حريق السودة".. ولا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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