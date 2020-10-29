محمد بن مسعود - الدمام - على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث.. وقدَّم لهم المساعدة اللازمة صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية. حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحر وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29 صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية. 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 Advertisements 12:50 AM على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث.. وقدَّم لهم المساعدة اللازمة على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث.. وقدَّم لهم المساعدة اللازمة صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية. ، حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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