محمد بن مسعود - الدمام - إجمالى الإصابات بلغ 463951 والوفيات 10770 شخصًا سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 463951 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 391010 حالة. العراق يسجل 4043 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29 سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 463951 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 391010 حالة. Advertisements 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 12:59 AM إجمالى الإصابات بلغ 463951 والوفيات 10770 شخصًا إجمالى الإصابات بلغ 463951 والوفيات 10770 شخصًا سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 463951 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 391010 حالة. ، العراق يسجل 4043 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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