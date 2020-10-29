شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..السيطرة على حريق السودة ولا إصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في عسير، السيطرة على حريق السودة بالكامل، دون إصابات. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في عسير، السيطرة على حريق السودة بالكامل، دون إصابات. وأوضحت المديرية أنه ما تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في موقع الحريق الذي اندلع على مساحة واسعة أمس الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..السيطرة على حريق السودة ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.