شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العرفج مستنكرًا: " هل أطباء الأسنان العرب يشكلون لوبي في المملكة؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن 70 % من أطباء الأسنان في المملكة من جنسية عربية محددة، موجها سؤالا لوزارة الصحة، قائلا:" هل أصبحوا يشكلون " لوبي ".
وأوضح العرفج خلال لقائه في برنامج " يا هلا " أن أطباء الأسنان السعوديين العاطلين تائهون بين 3 وزارات.
وأشار العرفج أن هيئة التخصصات الطبية إدارة واسعة، ولذلك من المهم أن تكون هناك إدارة خاصة بطب الأسنان؛لأن القطاع أصبح وجهة سياحية.
واستطرد العرفج: " المريض يعاني طول المواعيد في عيادات الأسنان الحكومية، أما عيادات الأسنان الخاصة فتعاني غياب الرقابة؛ مما أدى لتفاوت الأسعار، كما أصبحت حقل تجارب في الناس "، موضحا:" الطبيب المبتدئ يتعلم على ضرسك وضرسي ".
وحول انحسار أعداد المصابين بكورونا، وصف العرفج بأن هذا مؤشر جيد، مشددا:" يجب ألا نتراخى في الإجراءات الاحترازية، وأن نصبر قليلاً حتى نتمتع طويلاً ".
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