تبرعوا بالدم 50 مرة..

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ6 مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة. وجاءت أسماء المواطنين المتبرعين الذين منحت لهم الميدالية على النحو التالي:

العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبوناجمة، والرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ6 مواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.