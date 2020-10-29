«الزكاة والدخل» تعلن آلية الاستفادة من الإعفاء الضريبي عن المسكن الأول

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آلية الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين.

وشاركت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها الإلكتروني الموثق بموقع "تويتر" للتغريدات القصيرة، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها: تعرف على خطوات الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين بعد الربط الإلكتروني بين الزكاة والدخل ووزارة الإسكان.

آلية الاستفادة من الخدمة

وحددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الخطوات والإجراءات اللازمة للمشتري والبائع للاستفادة من تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول وتتمثل في:

- يُصدر المشتري شهادة المسكن الأول من الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان عبر الرابط الإلكتروني التالي (من هنا).

- يقوم المشتري بتقديم الشهادة للبائع

- يقوم البائع بالدخول على خدمة ضريبة التصرفات الهقارية وتعبئة البيانات واختيار استثناء المسكن الأول

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- يقوم البائع بإدخال رقم هوية المشتري للتحقق من استحقاق تحمل الدولة للضريبة على المسكن الأول

- دفع الضريبة عبر خدمة سداد عن المبلغ الزائد على مليون ريال، أما إذا كانت قيمة العقار أقل من مليون ريال سيتم إنشاء طلب تسجيل العقار دون استحقاق ضريبي

- الإفراغ لدى وزارة العدل باستخدام رقم الطلب

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