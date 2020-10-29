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الأردن يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة

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جدد الوقوف الدائم إلى جانب في وجه كل من يهدد أمنها..

أدانت الأردن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، استنكار الأردن ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، مؤكدًا وقوف الأردن الدائم إلى جانب المملكة في وجه كل من يهدد أمنها وأمن شعبها.

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كما أكد السفير الفايز أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، منوهًا بقدرات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحه بالتصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.

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