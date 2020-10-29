

الخرطوم 11 ربيع الأول 1442هـ الموافق 28 أكتوبر 2020م واس

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفاع إلى 13 ألفاً و 763 حالة إصابة , فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6764 حالة , مشيرةً إلى استقرار مجموع الوفيات على 837 حالة .

//انتهى//

01:06ت م

0236



الخرطوم 11 ربيع الأول 1442هـ الموافق 28 أكتوبر 2020م واسسجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"دون تسجيل حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفاع إلى 13 ألفاً و 763 حالة إصابة , فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6764 حالة , مشيرةً إلى استقرار مجموع الوفيات على 837 حالة .//انتهى//01:06ت م0236

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السودان تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.