السعودية اليوم / فرنسا تعلن إعادة فرض الحظر العام من يوم الجمعة المقبل



باريس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت فرنسا اليوم عن إعادة فرض الحظر العام ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى الأول من شهر ديسمبر في محاولة لكبح تفشي فيروس (

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له "إنه جرى اتخاذ هذا القرار بسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) واكتظاظ المستشفيات بسبب الجائحة".

// انتهى //

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باريس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعلنت فرنسا اليوم عن إعادة فرض الحظر العام ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى الأول من شهر ديسمبر في محاولة لكبح تفشي فيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19).وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له "إنه جرى اتخاذ هذا القرار بسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) واكتظاظ المستشفيات بسبب الجائحة".// انتهى //01:00ت م0235

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