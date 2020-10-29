السعودية اليوم / العراق يسجل 4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4043 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10770 وفاة ,فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 391010 حالة.

// انتهى //

00:14ت م

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بغداد 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 463951 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10770 وفاة ,فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 391010 حالة.// انتهى //00:14ت م0232

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