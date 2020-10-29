السعودية اليوم / حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل بعرض البحر



الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج عبدالحميد ، أن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر ، وذلك على بعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث ، حيث قُدمت المساعدة اللازمة لهما ، وقُطر قاربهما إلى مرسى العزيزية.

// انتهى //

23:47ت م

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