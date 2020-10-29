السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يلتقي افتراضياً بسفير المملكة المتحدة



الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما بُحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

21:54ت م

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الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم بسفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة نيل كرمبتون .وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما بُحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:54ت م0203

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