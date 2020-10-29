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مشاهد من السيطرة على حريق السودة بعسير
متابعات الخليج 365 - عسير
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس الأربعاء، أنه تمت السيطرة على حريق السودة دون وقوع إصابات بفضل الله.
وقالت المديرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن مدني عسير تمكن من السيطرة على بعض المواقع في حريق السودة.
وأضاف الدفاع المدني أنه يجري العمل على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، ولا إصابات حتى الآن ولله الحمد.
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