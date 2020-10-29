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مشاهد من السيطرة على حريق السودة بعسير

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2020-10-29

مشاهد من السيطرة على حريق السودة بعسير

متابعات الخليج 365 - عسير

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس الأربعاء، أنه تمت السيطرة على حريق السودة دون وقوع إصابات بفضل الله.

وقالت المديرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن مدني عسير تمكن من السيطرة على بعض المواقع في حريق السودة.

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وأضاف الدفاع المدني أنه يجري العمل على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، ولا إصابات حتى الآن ولله الحمد.

 

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