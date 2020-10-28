شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة .. إنقاذ مواطنين تعطل قاربهما في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، أن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، إذ قُدمت المساعدة اللازمة لهما، وقُطر قاربهما إلى مرسى العزيزية.

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