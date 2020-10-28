شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يستهدف المدنيين.. تدمير «بالستي» جديد باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه مدينة خميس مشيط. وتواصل المليشيا الحوثية الإيرانية، جرائمها الإرهابية، بإطلاق الطائرات والصواريخ البالستية باتجاه المملكة مستهدفةً المدنيين.

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