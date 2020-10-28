2020-10-29

بايدن يقترب من تحقيق فوز تاريخي على ترامب في كاليفورنيا

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف استطلاع جديد للرأي، عن اتجاه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن للفوز في ولاية كاليفورنيا، ليسجل أكبر فوز لمرشح ديمقراطي في الولاية، ضمن انتخابات الرئاسة الأمريكية المبكرة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته جامعة كاليفورنيا، ومعهد بيركلي للدراسات الحكومية، تقدم بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا بنسبة 65% مقابل 29%.

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وقالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية: إنه في حالة عكس الاستطلاع النتائج الفعلية، سيكون أكبر فوز ديمقراطي في الولاية طوال تاريخها.

وأصبح الفارق 36 نقطة، ليتفوق على ما حققته هيلاري كلينتون ضد ترامب في انتخابات عام 2016، عندما حققت فارق 30 نقطة.

وجاء أكبر هامش انتصار قبل 100 عام خلال انتخابات عام 1920 عندما تغلب الجمهوري وارن جي هاردينج على الديمقراطي جيمس كوكس بفارق 42 نقطة.

ويعد أحد العوامل الرئيسية لدعم بايدن الكبير في الولاية هو كراهية ترامب، ووفقًا للاستطلاع، قال حوالي 55% من مؤيدي بايدن: إن السبب الرئيسي لدعمهم له هو أنهم لا يحبون الرئيس.



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