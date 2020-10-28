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محطة مياه و20 صهريجًا لدعم جهود الدفاع المدني بحريق السودة
بدعم من فرع وزارة البيئة والزراعة في عسير
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
بادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، بفتح محطة المقضى للمياه لتكون تحت تصرف الدفاع المدني، وذلك لمواجهة الحريق الذي نشب في جبال قرية العزيزة في السودة.
وتم أيضًا تجهيز 20 صهريجًا لاستخدامها من قبل الدفاع المدني المتواجدة في الموقع.
أكد ذلك كل من المهندس عبدالله الويمني، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، والمهندس محمد الحيدان، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير.
كما يتواجد أيضًا فريق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة حاليًّا في الموقع، في مقدمتهم مدير عام الفرع المهندس الويمني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تتولى فرق الدفاع المدني محاولة إطفاء الحريق بأسرع وقت ممكن.
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