حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل بعرض البحر

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

باشرت فرق حرس الحدود بالمدينة المنورة إنقاذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل بعرض البحر.

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وصرح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، أن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث.

وأضاف المتحدث باسم حرس الحدود بالمدينة، أنه تم تقديم المساعدة اللازمة لهما، وقُطر قاربهما إلى مرسى العزيزية.



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