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2020-10-28 منح مدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صدرت الموافقة السامية على منح مدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة. وجاءت أسماء المواطنين المتبرعين الذين منحت لهم المدالية على النحو التالي:

العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبو ناجمة، والرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.

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