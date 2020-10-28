متحدث التحالف: اعتراض 6 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين وهدفين جويين

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاع الجوي السعودي يمتلك كفاءة عالية لصد الهجمات الإرهابية الحوثية تجاه المدنيين في المملكة.

وقال المالكي، في مداخلة مع قناة الإخبارية: إنه تم اليوم اعتراض 6 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين وهدفين جويين.

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يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، مساء اليوم، أنه دمر عددًا من الطائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وقال التحالف: إنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين في المملكة، مشيرًا إلى أنه مستمر في حماية المدنيين.

وأكد التحالف أنه نجح خلال الأيام الماضية في إسقاط وتدمير عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أيضًا استهداف وتدمير هدفين جويين أطلقهما الحوثي لاستهداف المدنيين في جازان.



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