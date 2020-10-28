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ضبط مصنع خمور وإتلاف 3975 لترًا من العرق المسكر بأحد رفيدة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
داهمت الجهات الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، موقعًا لتصنيع الخمور شرق محافظة أحد رفيدة، حيث تم مداهمة المصنع في أحد الأودية وعثر على 25 برميلًا معبأة سعة كل برميل 159 لترًا ليتم إتلافها وتطهير الموقع.
الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية المشتركة سبق لها أن داهمت أكثر من موقع شرق المحافظة لتصنيع المسكرات التي يديرها مجموعات من الجالية الإثيوبية التي تشكل خطرًا على المواطنين والمقيمين نتيجة تصنيع تلك الخمور وترويجها.
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