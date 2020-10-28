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مشهد مروع.. انقلاب حافلة مدرسية في مصر
متابعات الخليج 365 - متابعة
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لانقلاب حافلة مدرسية بأحد الأحياء الراقية في مصر.
وأظهر المقطع نجاة شابين من الموت المحقق في حادث انقلاب حافلة مدرسية بمدينة نصر، حيث كانا متوقفين بجانب الطريق الذي انقلبت عليه الحافلة.
وكانت كاميرات المراقبة بشارع مصطفى النحاس في مدينة نصر، قد رصدت انقلاب الحافلة التي كانت خالية من الركاب.
وتسبب الحادث في تهشم سيارتين، حيث فقد سائق الحافلة السيطرة عليها نتيجة للسرعة الزائدة.
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