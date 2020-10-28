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باشرت أمانة منطقة عسير أعمالها الميدانية في موقع حريق السودة؛ لمساعدةِ جهود الدفاع المدني في احتواء الحريق الذي اندلع في السودة مساء الأربعاء.
وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن توجه فِرق وكالة الخدمات الميدانية من الأمانة يأتي امتدادًا لجهود الدفاع المدني في احتواء الحريق والسيطرة عليه والوقوف ميدانياً بالقوى والمعدات والآليات وفتح الطرقات التي تسهل عمليات الإطفاء.
وأبان أن فِرق الأمانة وكوادرها البشرية ومعداتها باشرت فعلياً عمليات فتح الطُرقات وتسهيل عمليات الإطفاء، إضافة إلى تأمين صهاريج المياه، وتوفير الكثير من الكوادر البشرية المتخصصة في مثل تلك الحوادث.
وأشار بأن الأمانة تملك كل المؤهلات في التعامل مع مثل هذه الحوادث، موجهاً برفع أقصى درجات التأهب والاستعدادات الميدانية والعملية والبقاء في الموقع حتى احتواء الحريق والسيطرة عليه، راجيًا من الله العلي القدير أن يحفظ المملكة والمنطقة عموماً وأهالي السودة خصوصاً، معلناً أن الحريق تحت السيطرة ولله الحمد.
يذكر أن حريق السودة هو الثاني بعد حرائق تنومة الأسبوع الماضي، حيث بذلت وكالة الخدمات بالأمانة إلى جانب عددٍ من البلديات جهوداً كبيرةً في مساعدة رجال الدفاع المدني في احتواء الحريق، والبقاء في الموقع تأهباً لأي طارئ، لا سمح الله.
رائد القرفي أبها
محمد طيران أبها
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 11:55 PM
باشرت عمليات فتح الطرق وتسهيل الإطفاء وتأمين صهاريج المياه"أمانة عسير" تستنفر جهودها الميدانية لمساندة الدفاع المدني في احتواء "حريق السودة"
باشرت أمانة منطقة عسير أعمالها الميدانية في موقع حريق السودة؛ لمساعدةِ جهود الدفاع المدني في احتواء الحريق الذي اندلع في السودة مساء الأربعاء.
وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن توجه فِرق وكالة الخدمات الميدانية من الأمانة يأتي امتدادًا لجهود الدفاع المدني في احتواء الحريق والسيطرة عليه والوقوف ميدانياً بالقوى والمعدات والآليات وفتح الطرقات التي تسهل عمليات الإطفاء.
وأبان أن فِرق الأمانة وكوادرها البشرية ومعداتها باشرت فعلياً عمليات فتح الطُرقات وتسهيل عمليات الإطفاء، إضافة إلى تأمين صهاريج المياه، وتوفير الكثير من الكوادر البشرية المتخصصة في مثل تلك الحوادث.
وأشار بأن الأمانة تملك كل المؤهلات في التعامل مع مثل هذه الحوادث، موجهاً برفع أقصى درجات التأهب والاستعدادات الميدانية والعملية والبقاء في الموقع حتى احتواء الحريق والسيطرة عليه، راجيًا من الله العلي القدير أن يحفظ المملكة والمنطقة عموماً وأهالي السودة خصوصاً، معلناً أن الحريق تحت السيطرة ولله الحمد.
يذكر أن حريق السودة هو الثاني بعد حرائق تنومة الأسبوع الماضي، حيث بذلت وكالة الخدمات بالأمانة إلى جانب عددٍ من البلديات جهوداً كبيرةً في مساعدة رجال الدفاع المدني في احتواء الحريق، والبقاء في الموقع تأهباً لأي طارئ، لا سمح الله.
، "أمانة عسير" تستنفر جهودها الميدانية لمساندة الدفاع المدني في احتواء "حريق السودة" ،
المصدر : الخليج 365
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